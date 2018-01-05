Конституционный суд Молдавии принял решение утвердить закон о запрете на трансляцию российских новостных программ в обход президента страны Игоря Додона.
Судьи КС пришли к выводу, что временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа может спикер парламента или премьер.
Отмечается, что в суде заявили о наличии обстоятельств, которые оправдывают данное решение. КС ссылается на тот факт, что Игорь Додон дважды отклонял закон, вносящий изменения в кодекс о телевидении и радио, мотивируя это тем, что документ "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации".
"Правда.Ру" ранее писала, что в Молдавии разыгрывается сценарий "ползучего" конституционного переворота: всенародно избранный президент Игорь Додон фактически лишился всех властных полномочий.
В незавидном положении "английской королевы" он оказался после того, как Конституционный суд (КС) поддержал позицию прозападного правительства во главе с Павлом Филиппом, которое вступило на тропу войны против Додона.
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