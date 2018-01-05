Руководители департамента консульской службы МИД Украины выступили с заявлением, что поездки украинцев в Россию являются "небезопасными".
Как сообщает NewsOne, в украинском внешнеполитическом ведомстве граждан страны попросили воздержаться от поездок в соседнее государство, отмечается в статье. Украинские дипломаты таким образом предупредили своих граждан о систематических провокациях российских спецслужб против украинцев.
Отмечается, что в Twitter департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства говорится, что "путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?".
3 января СБУ проинформировала о том, что российские спецслужбы совершили "очередную антиукраинскую провокацию" и "незаконно" задержали в Москве гражданина Украины Олега Негоду.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
"С военной точки зрения объект является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования", - цитирует бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко "Свободная пресса".
При этом же Романенко признает, насколько мост важен для полуострова, так как способен улучшить его экономическое положение.
"Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", - говорит Романенко, но при этом оговаривается, что мост может нести угрозу для Украины.
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