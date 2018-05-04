Названа "поворотная точка", изменившая отношение Путина к Западу

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс заявила, что определяющую роль в формировании политики Владимира Путина стало пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы.

Каррер д'Анкосс подчеркнула, что большую роль в самоощущении России сыграли бомбардировки Белграда силами НАТО.

Об этом она рассказала в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung. По словам историка, Запад сам спровоцировал активность России, игнорируя ее позицию по международным вопросам.

"Россия унаследовала постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН. Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина", - считает Каррер д'Анкосс.

Она также напомнила, что Путин воспринимают Россию как великую державу и сделал все, чтобы предотвратить распад.

По сути, Путин построил сильное централизованное государство. "Он, конечно же, не славный малый, иначе не смог бы так долго оставаться у власти. Но он любит свою страну и делает, что считает правильным, чтобы сохранить ее единство и защитить ее", - подытожила историк.

Запад же своими санкциями ничего не добьется, уверена Каррер д'Анкосс, так как подталкивают Москву к реформам, "в результате чего страна может выйти из кризиса с более сильной экономикой".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено. И фактически замыкается на персоне одного человека. Имя которого - Алексей Кудрин.

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