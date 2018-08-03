Ответные санкции Китая обойдутся США в $60 млрд в год

Китай опубликовал контрсанкционный ответный план на торговые угрозы со стороны США. Пекин планирует ввести пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрд в год.
План будет реализован, когда США начнет свою санкционную политику против Китая, пишет "Интерфакс".
Ранее стало известно, что Вашингтон приготовил для Пекина новые 10% пошлины: он обложил ими продукцию на общую сумму $200 млрд. Американская сторона назвала этот шаг ответным, так как китайская не желает менять практику, которую в США считают "несправедливой".
В ответ на это Китай попросил США не трогать сферу торговли и не допускать развития конфликта в этой сфере.
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