Ответные санкции Китая обойдутся США в $60 млрд в год

Китай опубликовал контрсанкционный ответный план на торговые угрозы со стороны США. Пекин планирует ввести пошлины с дифференцированными ставками на товары из США стоимостью $60 млрд в год.

Фото: Fotodom.ru/REX

План будет реализован, когда США начнет свою санкционную политику против Китая, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Вашингтон приготовил для Пекина новые 10% пошлины: он обложил ими продукцию на общую сумму $200 млрд. Американская сторона назвала этот шаг ответным, так как китайская не желает менять практику, которую в США считают "несправедливой".

В ответ на это Китай попросил США не трогать сферу торговли и не допускать развития конфликта в этой сфере.

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