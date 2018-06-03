Полицейский подстрелил дебошира в соборе Берлина

Стрельбой закончился визит нарушителя порядка в Берлинский собор. Полицейский вынужден был прибегнуть к крайней и ранить дебошира. Об этом сообщили в местных органах правопорядка.
Известно, что сотрудников правопорядка вызвали служащие собора в 4 часа вечера (5 часов по Москве), так как не могли справиться с беспорядком. О теракте речи не идет. В настоящее время церковное здание оцепили. Попасть на территорию могут только служащие.
Кафедральный собор Берлина — самая большая евангелическая церковь в стране, построенная в 1894–1905 годах, поначалу храм был придворным правящей династии Гогенцоллернов. Орган для собора построил маститый немецкий мастер эпохи романтизма Вильгельм Зауэр.
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Тысячам шведов уже вшили под кожу крошечные микрочипы. Их обычно внедряют в левую руку, что позволяет людям не испытывать неудобств в повседневной жизни.