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Полицейский подстрелил дебошира в соборе Берлина

Мир

Стрельбой закончился визит нарушителя порядка в Берлинский собор. Полицейский вынужден был прибегнуть к крайней и ранить дебошира. Об этом сообщили в местных органах правопорядка.

Известно, что сотрудников правопорядка вызвали служащие собора в 4 часа вечера (5 часов по Москве), так как не могли справиться с беспорядком. О теракте речи не идет. В настоящее время церковное здание оцепили. Попасть на территорию могут только служащие.

Кафедральный собор Берлина — самая большая евангелическая церковь в стране, построенная в 1894–1905 годах, поначалу храм был придворным правящей династии Гогенцоллернов. Орган для собора построил маститый немецкий мастер эпохи романтизма Вильгельм Зауэр.

Полицейский подстрелил дебошира в соборе Берлина Полицейский подстрелил дебошира в соборе Берлина
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Темы собор берлин германия стрельба
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