Нижний Новгород готов принять фанатов на Чемпионат мира по футболу. Гостей уже ждет обновленный железнодорожный вокзал. Его открыл глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил функциональность и другие преимущества сооружения.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...