Новая Великая депрессия: из США поступают тревожные сигналы

Некоторые эксперты говорят о новой Великой депрессии в США. Вместе с инвестором и финансовым аналитиком Николаем Моженковым мы разбираем текущее состояние экономики США в 2024 году, оцениваем курс акций и доллара, а также анализируем потенциальные факторы, способные вызвать кризис. Получите полный обзор рынка акций и наши прогнозы его развития. Не упустите шанс быть в курсе главных экономических событий.
Ведущий - Антон Бекетов.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.