Новая Великая депрессия: из США поступают тревожные сигналы

0:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые эксперты говорят о новой Великой депрессии в США. Вместе с инвестором и финансовым аналитиком Николаем Моженковым мы разбираем текущее состояние экономики США в 2024 году, оцениваем курс акций и доллара, а также анализируем потенциальные факторы, способные вызвать кризис. Получите полный обзор рынка акций и наши прогнозы его развития. Не упустите шанс быть в курсе главных экономических событий.

Ведущий - Антон Бекетов.