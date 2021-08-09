Книжному делу мучительно больно от монополистов в Москве

Директор Издательского Дома "Волга" из города Саратова Антон Графченко поделился с Pravda. Ru результатами достижений и рассказал о задачах, которые стоят перед книгопродавцами в российской глубинке.

Выживут ли в России региональные книжные издательства

Очень многое держится на энтузиазме авторов, редакторов и других. Особые трудности возникают при распространении книжной продукции, хотя в регионах издаются подчас уникальные произведения, которые не печатают даже в столицах.

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