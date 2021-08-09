Директор Издательского Дома "Волга" из города Саратова Антон Графченко поделился с Pravda. Ru результатами достижений и рассказал о задачах, которые стоят перед книгопродавцами в российской глубинке.
Очень многое держится на энтузиазме авторов, редакторов и других. Особые трудности возникают при распространении книжной продукции, хотя в регионах издаются подчас уникальные произведения, которые не печатают даже в столицах.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.