Сможет ли Россия воспользоваться разногласиями между США и Германией

Проблемы в отношениях Германии и США не ограничиваются «Северным потоком-2». Воспользуется ли Россия открывающимся окном геополитических возможностей?

Сможет ли Россия воспользоваться разногласиями между США и Германией

Об этом в программе «Точка зрения» рассуждает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

По его словам, Джо Байден уступил Ангеле Меркель по «Северному потоку-2», потому что достигнуты договорённости о совместных действиях против Китая. Украина, в этом смысле, не является субъектом данных договорённостей, поэтому ей приказано их не критиковать .

Украина оказалась неудобным вассалом для США, это страна-вольница, там нет диктатора, каждый тянет одеяло на себя, отметил Владимир Лепехин.

Россия для того, чтобы использовать разногласия между США и Германией, в том числе, в политике по отношению к Китаю, должна изменить содержание власти, уверен эксперт. Сейчас это корпоративное управление с учетом интересов транснациональных корпораций — «Газпрома», "Роснефти" и других. Эти компании не являются носителями интересов народа и государства, поэтому удел РФ сегодня — это реагировать на международную повестку «точечно» в ручном режиме.

Иногда в этом режиме, как в «Северном потоке-2» Владимир Путин действует удачно, подчеркнул эксперт, но такая тактика совершенно неприемлема для долгосрочной перспективы.

Чтобы узнать, как россиянам действовать для изменения политики властных структур, смотрите эфир с Владимиром Лепехиным на странице Pravda.Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouYube , Facebook. Ведёт программу «Точка зрения» Любовь Степушова.