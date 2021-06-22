Доктор политических наук, профессор РГГУ, политолог Людмила Адилова обратила внимание на проникновение в нашу жизнь (в образование, в культуру, в медийное пространство и др.) чужеродной идеологии, которая изнутри разрушает российское общество.
В День памяти и скорби приходится констатировать, что в ряде государств происходит развенчание образа советского солдата-победителя.
Людмила Адилова рассказала о комплексе необходимых мер и о том, что нужно сделать для признания геноцида советского народа в Великой Отечественной войне.
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