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Фашизм поднимает голову в Латинской Америке

Правда ТВ

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" — проживающий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский.

Фашизм на Украине и в Латинской Америке: уместны ли параллели?
  • Что происходит в Колумбии?
  • Почему кипят страсти в других государствах Латинской Америки?
  • Как так получилось, что на континенте, пережившем не одну революцию, вновь поднимает голову фашизм?
  • Готовы ли ему противостоять "левые"?
  • Какую роль в процессах играет индейский фактор?
  • Как США манипулируют процессами в регионе и уместны ли параллели с событиями на Украине?

Политолог Игорь Шатров обсудждает эти вопросы с гостем видеостудии "Правды.Ру".

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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