Фашизм поднимает голову в Латинской Америке

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" — проживающий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский.

Фашизм на Украине и в Латинской Америке: уместны ли параллели?

Что происходит в Колумбии?

Почему кипят страсти в других государствах Латинской Америки?

Как так получилось, что на континенте, пережившем не одну революцию, вновь поднимает голову фашизм?

Готовы ли ему противостоять "левые"?

Какую роль в процессах играет индейский фактор?

Как США манипулируют процессами в регионе и уместны ли параллели с событиями на Украине?

Политолог Игорь Шатров обсудждает эти вопросы с гостем видеостудии "Правды.Ру".

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