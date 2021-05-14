Фашизм поднимает голову в Латинской Америке

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" — проживающий в Чили независимый украинский журналист Олег Ясинский.
Политолог Игорь Шатров обсудждает эти вопросы с гостем видеостудии "Правды.Ру".
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Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".