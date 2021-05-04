Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой
Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России
Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания
Россия не готова к выходу маньяков по УДО
Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн
Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты
Домохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка
Демпфер не сможет остановить рост цен на бензин
Названы компании, которые выигрывают от ускорения инфляции

Михаил Нейжмаков о России-2021: коллапс экономики и кольцо конфликтов

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций.

"Россия 2021: Коллапс экономики и кольцо конфликтов" – Михаил Нейжмаков
  • Конфликт Киргизии и Таджикистана: что не поделили страны?
  • О возрастающей русофобии в Европе: чем это кончится?
  • Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT.
  • Францию смывает волна цензуры.
  • Доходы россиян падают, уровень жизни снижается.
  • В России упразднят национальные республики?

Эти темы обсудили собеседники.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Саммит и Sputnik в "обмен" на Врбетице? Гамачек отверг "торг" с Москвой
Монополия на правду: в G7 вспомнили о борьбе с "пропагандой" России
Заложенность носа может быть признаком опасного заболевания
Россия не готова к выходу маньяков по УДО
В погоне за химерой: как китайцы получают высшее образование
Михаил Нейжмаков о России-2021: коллапс экономики и кольцо конфликтов
Не понравилось: санкции России вызвали ярость Европы
Дочь Михаила Ефремова попросила за интервью об отце 10 млн
Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты
Домохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Новости Украины
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников