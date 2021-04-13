В России не хватает нелюбимых мигрантов

Кремль заявляет, что России не хватает мигрантов для "реализации амбициозных планов", особенно в сфере строительства. Несмотря на то, что их количество сократилось за последний год, число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, в 2020 году выросло на 7,5%.
Причины негативного отношения местного населения к трудовым мигрантам в видеоэфире "Правды.Ру" проанализирует руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.
Заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов полагает, что этнические анклавы, которые чаще всего формируются из трудовых мигрантов и членов их семей, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии.
Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, Магомедов перечислил:
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