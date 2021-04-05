Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Яков Кедми израильский государственный деятель, дипломат.

НАТО атаковал Северный поток и эшелоны войск на границе Украины / Итоги недели

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