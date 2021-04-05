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Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Яков Кедми израильский государственный деятель, дипломат.

НАТО атаковал Северный поток и эшелоны войск на границе Украины / Итоги недели
  • Намечается война России и Украины?
  • "Американская армия ни разу не выигрывала войну"
  • "Пусть американцы истерят, но "Северный поток — 2" будет достроен"
  • "Россия верно идёт к главной цели — независимость"
  • "Санкции сделали Россию сильной"
  • "Латвия — цивилизованная страна? Вы издеваетесь?"
  • Как мигрантов ассимилировать в русский мир?

Эти темы обсудили собеседники.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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