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Разговор о главных проблемных точках бизнеса

Правда ТВ

О главных проблемных точках бизнеса на начало 2021 года поговорили Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, Альфия Амирова, президент РОО "Интернациональный Союз женщин" и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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