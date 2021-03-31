Разговор о главных проблемных точках бизнеса

О главных проблемных точках бизнеса на начало 2021 года поговорили Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, Альфия Амирова, президент РОО "Интернациональный Союз женщин" и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".