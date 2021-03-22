Кому нужно выпускать на волю маньяков

О досрочном освобождении сексуального маньяка "Правда.Ру" побеседует сегодня, 22 марта, в видеостудии с судебным психологом, психотерапевтом, членом Итальянской профессиональной Лиги психологов и психотерапевтов Ларисой Сазанович.
3 марта, отсидев 17 лет, вышел на свободу скопинский маньяк Виктор Мохов, который держал в подвале в качестве секс-рабынь двух девушек-подростков. Теперь из подонка и извращенца лепят телевизионного героя.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.