Кому нужно выпускать на волю маньяков

О досрочном освобождении сексуального маньяка "Правда.Ру" побеседует сегодня, 22 марта, в видеостудии с судебным психологом, психотерапевтом, членом Итальянской профессиональной Лиги психологов и психотерапевтов Ларисой Сазанович.

Зачем таких выпускают на волю, ведь психологи утверждают, что их нельзя вылечить?

Почему от них нельзя избавиться навсегда?

3 марта, отсидев 17 лет, вышел на свободу скопинский маньяк Виктор Мохов, который держал в подвале в качестве секс-рабынь двух девушек-подростков. Теперь из подонка и извращенца лепят телевизионного героя.

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