Первый раз в первый класс по новым правилам

О новых правилах приёма в школу в видеоэфире "Правды.Ру" расскажет независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, в России впервые за долгое время меняются правила приёма детей в школы.

На что следует обратить внимание родителям, в чём особенности нынешнего приёма и с чем это связано? Как будут обеспечивать детей транспортом и питанием?

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