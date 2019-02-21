Протесты в России: коммунисты против революции

Как идет процесс объединения коммунистических партий России? Возможно ли объединение РКРП и Коммунистов России?



Россия: протестные настроения не растут!

Почему население России находится в плену патерналистских настроений? Что происходит с российской экономикой и обществом? Есть ли выход из сложившийся социально-политической и экономической ситуации? Можно ли изменить направление развития России без гражданской войны?

На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова отвечает первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.

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