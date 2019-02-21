Протесты в России: коммунисты против революции

Как идет процесс объединения коммунистических партий России? Возможно ли объединение РКРП и Коммунистов России?
Почему население России находится в плену патерналистских настроений? Что происходит с российской экономикой и обществом? Есть ли выход из сложившийся социально-политической и экономической ситуации? Можно ли изменить направление развития России без гражданской войны?
На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова отвечает первый секретарь Объединенной коммунистической партии Владимир Лакеев.
Читайте также:
В России накапливается протестный потенциал
Психология протеста: конструктивность прежде всего
Протестные настроения в России: экономический аспект. ВИДЕО
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Владимир Путин обратился с посланием, уже названным народно-ракетным. Мы выделили самые главные темы послания президента.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
24 февраля в Молдавии состоятся парламентские выборы. А нельзя ли "перевербовать" Плахотнюка, если уж он снова "обречен" формировать правительство?