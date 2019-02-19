В России накапливается протестный потенциал

Почему в России растут протестные настроения? Почему ухудшается политическая и экономическая ситуация? Почему власти не хотят или не могут улучшить ситуацию? Может быть, это злой умысел?

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил профессор экономики, доктор экономических наук, руководитель Лаборатории сравнительного анализа социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Колганов.

— Андрей Иванович, скажите, как политэкономист, растут ли в России протестные настроения?

— Таких открытых проявлений протестных настроений, которые позволяли бы говорить, что вал протеста нарастает, я не вижу, но некий протестный потенциал, пожалуй, накапливается.

— То есть пока накапливается потенциал, можно его разрядить? И власти могут разрядить его без того, чтобы доводить до повторения Болотной площади или чего-то более серьезного?

— Сложно сказать, есть ли у властей в запасе такие варианты, которые позволят эту ситуацию разрядить.

— Нет парового свистка, который позволит этот пар выпустить?

— Внешнеполитическая ситуация 14-го года, которая возникла не усилиями власти, но которую власть хорошо использовала для подъема своей популярности в народе, вряд ли повторится по заказу.

— Внешнеполитический аспект, получается, для вас важнее, чем экономические причины?

— Нет, он не важнее, но он может сыграть роль этого самого свистка, куда можно выпустить пар.

— Во внешнюю политику?

— Да, во внешнюю политику он очень хорошо выходит. В 14-м, 15-м годах этот вариант сработал, он смягчил отношение народа к власти, но это был временный эффект. И поскольку второй раз по заказу вряд ли это произойдет, поэтому думаю, что теперь власти так или иначе либо придется задуматься о поиске компромисса с большинством населения, либо ситуация напряженности будет нарастать.

— Каковы экономические и политэкономические причины роста протестных настроений?

— Фундаментальные причины как раз есть. И эти фундаментальные причины связаны с тем, что в целом экономическая и социально-экономическая модель общества, которая у нас сложилась, оказалась неэффективна для решения проблем большинства населения. Меньшинство свои проблемы в этой модели решает, а большинство не может.

— Это точно? А почему до последнего времени все было достаточно спокойно? Где баррикадные бои, где охваты?…

— Не обязательно сразу. Есть страны и с гораздо более плохим социально-экономическим положением, чем в России, где тем не менее ситуация более-менее стабильна. Поэтому тот факт, что проблемы существуют, просто автоматически людей на баррикады еще не выводит. Для того, чтобы люди вышли на баррикады, нужно гораздо больше предпосылок, чем просто плохая экономическая ситуация или неудовлетворительное социальное самочувствие.

— То есть у нас невозможно движение типа "желтых жилетов"?

— Почему же?… Исключать такой вариант нельзя. Была же, в конце концов, та же Болотная площадь, была значительно большая забастовочная активность 90-х годов, были и другие подобные моменты. Протестные настроения против пенсионной реформы недавно были достаточно активные, и они все-таки заставили власти пошевелиться.

То есть, в принципе, такие ситуации возможны, но российская действительность говорит о том, что эти ситуации возникают не просто потому, что что-то действительно очень плохо, а когда есть достаточно серьезный раздражающий население повод для выступления.

— Какой повод был для Болотной?

— Выборы.

— У нас же выборы регулярно проходят...

— Совершенно верно, но ситуация заключается в том, что неслучайно же были замены в составе руководства Центральной избирательной комиссии, недаром была вся эта кампания вокруг того, что выборы должны быть честные и прозрачные. Потому что до этого были случаи просто вопиющих манипуляций на выборах. Это население раздражало.

— Есть абсолютное и очень глубокое убеждение, что количество вбросов, манипуляций на любых выборах примерно одинаковое — от пяти до десяти процентов, причем в любой стране — от Северной Кореи до США и России.

— Я могу сказать, что количество манипуляций на выборах, которые не слишком бросаются в глаза, действительно, именно такое — от пяти до десяти процентов. А вот когда что-то выламывается из этой статистики, то это уже и начинает действовать людям на нервы.

— Вы думаете, что Болотная была потому, что они по-другому считали голоса?

— Я не думаю, что она была поэтому, это был повод. А причина была в том, что в целом существовала неудовлетворенность социально-экономической ситуацией. А вот ситуацию с манипуляциями на выборах либеральная оппозиция достаточно умело использовала в качестве раздражающего повода.

— В чем экономическая природа роста недовольства населения, почему власти доводят ситуацию до такого? Они же не по злому умыслу делают это, они же не хотят специально сделать так, чтобы люди жили плохо и хуже? Почему у них не получается? Или нельзя исключать, что по злому умыслу?

— Нет, я не думаю, что здесь злой умысел. Здесь логика немного другая. Власти не против того, чтобы люди жили хорошо. Они совершенно не против этого. Они даже этого хотят, потому что, когда люди живут хорошо, им тоже от этого лучше — меньше беспокойства. Но на первом месте у них стоит не эта задача.

— А какая?

— На первом месте стоит задача, чтобы хорошо жилось господствующему классу. И если при этом хорошо будет жить и народ, слава Богу. А если не получится, то не получится…

— А где-то в мире по-другому?

— Думаю, что везде так. Но в мире везде разная мера компромисса между интересами господствующего класса и интересами большинства.

— И?…

— И там, где большинство может настоять на более благоприятных условиях компромисса, оно живет лучше. Плюс к этому существует и объективная подушка. Какие бы условия компромисса ни вырабатывали, скажем, в Центральноафриканской Республике правящая верхушка и большинство, они от этого лучше, чем в Европе, жить не станут.

Там существуют объективные экономические обстоятельства, которые позволяют им жить именно таким образом, а не другим. Поэтому проблема заключается еще и в том, что уровень жизни населения зависит не только от нынешнего состояния, но и от того, как экономика развивается. И вот здесь, мне кажется, и есть корень тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, потому что наша экономика за последние 25 лет практически не развивалась и даже во многих отношениях деградировала.

Продолжение следует...

Беседовал Саид Гафуров

Подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: commons.wikimedia.org

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