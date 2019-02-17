Протестные настроения в России: экономический аспект

Наметилась ли тенденция на рост протестных настроений в России? В чем экономическая природа роста недовольства населения? Каковы основные черты исполнения бюджета-2018 и бюджетных проектировок — 2019? Сможет ли Россия безболезненно пройти западные санкции? В чем состоит политэкономия российского протеста?



Недовольная Россия: экономика протеста

На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова отвечает известный экономист профессор Андрей Колганов.