Протестные настроения в России: экономический аспект

Наметилась ли тенденция на рост протестных настроений в России? В чем экономическая природа роста недовольства населения? Каковы основные черты исполнения бюджета-2018 и бюджетных проектировок — 2019? Сможет ли Россия безболезненно пройти западные санкции? В чем состоит политэкономия российского протеста?
На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова отвечает известный экономист профессор Андрей Колганов.
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