Мультиплеер The Last of Us отменили, и начались увольнения: что происходит за кулисами Sony?

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Friends Per Second рассказал о причинах и последствиях отмены мультиплеерного проекта The Last of Us от студии Naughty Dog.
Разработка шла около четырех лет и включала команду из нескольких сотен человек. Несмотря на значительные инвестиции и усилия, проект был остановлен в декабре 2023 года, поскольку студия решила сосредоточиться на создании одиночных игр. Однако, по словам Шрайера, отмена игры не прошла бесследно.
В игровом подразделении Sony после этого произошли серьезные кадровые изменения, что свидетельствует о непростых последствиях для компании и ее сотрудников.
The Last of Us — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment.
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