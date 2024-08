Мультиплеер The Last of Us отменили, и начались увольнения: что происходит за кулисами Sony?

Джейсон Шрайер раскрыл последствия отмены мультиплеерной The Last of Us

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер в подкасте Friends Per Second рассказал о причинах и последствиях отмены мультиплеерного проекта The Last of Us от студии Naughty Dog.

Фото: Openverse by Néstor Carvajal, CC BY 2.0

Разработка шла около четырех лет и включала команду из нескольких сотен человек. Несмотря на значительные инвестиции и усилия, проект был остановлен в декабре 2023 года, поскольку студия решила сосредоточиться на создании одиночных игр. Однако, по словам Шрайера, отмена игры не прошла бесследно.

В игровом подразделении Sony после этого произошли серьезные кадровые изменения, что свидетельствует о непростых последствиях для компании и ее сотрудников.

The Last of Us — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment.