Как кошки пьют, едят и ухаживают за собой с помощью языка

Когда кошка облизывает вас — это не просто ласка. Это прикосновение напоминает грубую наждачку, способную вызвать покраснение. Но в отличие от человека, сама кошка от этой особенности только выигрывает. Шершавый язык — гениальное изобретение природы, и у него есть свои тайны.
Поверхность кошачьего языка усеяна особыми вкусовыми сосочками. Эти миниатюрные бугорки направлены строго к гортани и делятся на четыре типа:
Нитевидные — отвечают за "наждачный" эффект.
Грибовидные — улавливают кислое.
Листовидные — чувствуют солёное.
Желобовидные — определяют горькое.
Основную роль в шероховатости играют именно нитевидные сосочки. Остальные — участвуют в распознавании вкуса
Здоровый язык у кошки всегда розовый. Любые налёты и пятна — повод для визита к ветеринару.
Ухаживать за шерстью
Язык работает как щётка, удаляя грязь и выпавшие волоски. Правда, часть волос неизбежно проглатывается, формируя в желудке трихобезоары — комки шерсти. Они выходят естественным путём, но иногда становятся опасными. Мальт-паста помогает избежать осложнений.
Разделять мясо
Кошачий язык может буквально "натирать" мясо, отделяя его от костей. Именно для этого хищникам и нужен столь необычный инструмент.
Заглатывать пищу
Крючкообразные сосочки помогают быстро отправлять пищу в глотку. Но они же становятся причиной трагедий: кошки не могут выплюнуть застрявшую мишуру или нить — приходится глотать.
Пить воду
Кошка делает около 4 глотков в секунду, подбрасывая воду языком и ловко её всасывая — без капель на полу.
Ощущать прикосновения
Язык кошки крайне чувствителен к боли. Им она не только вылизывает себя, но и "утирает" других кошек, проявляя привязанность.
Может. С возрастом сосочки обламываются, и язык становится пятнистым и менее шершавым. Это мешает вылизыванию и может привести к колтунам. Ухудшение также возможно при герпесвирусе — тогда без врача не обойтись.
Собаки не так усердно ухаживают за собой — им это попросту не нужно. Мясо они отделяют зубами, а очищаются чаще в воде. Сосочки у собак направлены от гортани, что делает язык гладким и безопасным при облизывании.
Это жест высшего доверия. Даже если ощущение не из приятных — не отстраняйтесь. Погладьте пушистого друга в ответ — он заслужил.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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