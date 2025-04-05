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Как кошки пьют, едят и ухаживают за собой с помощью языка

2:55
Зоосфера

Когда кошка облизывает вас — это не просто ласка. Это прикосновение напоминает грубую наждачку, способную вызвать покраснение. Но в отличие от человека, сама кошка от этой особенности только выигрывает. Шершавый язык — гениальное изобретение природы, и у него есть свои тайны.

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Как устроен кошачий язык

Поверхность кошачьего языка усеяна особыми вкусовыми сосочками. Эти миниатюрные бугорки направлены строго к гортани и делятся на четыре типа:

  • Нитевидные — отвечают за "наждачный" эффект.

  • Грибовидные — улавливают кислое.

  • Листовидные — чувствуют солёное.

  • Желобовидные — определяют горькое.

Основную роль в шероховатости играют именно нитевидные сосочки. Остальные — участвуют в распознавании вкуса

Здоровый язык у кошки всегда розовый. Любые налёты и пятна — повод для визита к ветеринару.

Что умеет делать шершавый язык

  1. Ухаживать за шерстью
    Язык работает как щётка, удаляя грязь и выпавшие волоски. Правда, часть волос неизбежно проглатывается, формируя в желудке трихобезоары — комки шерсти. Они выходят естественным путём, но иногда становятся опасными. Мальт-паста помогает избежать осложнений.

  2. Разделять мясо
    Кошачий язык может буквально "натирать" мясо, отделяя его от костей. Именно для этого хищникам и нужен столь необычный инструмент.

  3. Заглатывать пищу
    Крючкообразные сосочки помогают быстро отправлять пищу в глотку. Но они же становятся причиной трагедий: кошки не могут выплюнуть застрявшую мишуру или нить — приходится глотать.

  4. Пить воду
    Кошка делает около 4 глотков в секунду, подбрасывая воду языком и ловко её всасывая — без капель на полу.

  5. Ощущать прикосновения
    Язык кошки крайне чувствителен к боли. Им она не только вылизывает себя, но и "утирает" других кошек, проявляя привязанность.

Может ли язык стать гладким

Может. С возрастом сосочки обламываются, и язык становится пятнистым и менее шершавым. Это мешает вылизыванию и может привести к колтунам. Ухудшение также возможно при герпесвирусе — тогда без врача не обойтись.

Почему у собак язык гладкий

Собаки не так усердно ухаживают за собой — им это попросту не нужно. Мясо они отделяют зубами, а очищаются чаще в воде. Сосочки у собак направлены от гортани, что делает язык гладким и безопасным при облизывании.

А если кошка всё же вас лизнула…

Это жест высшего доверия. Даже если ощущение не из приятных — не отстраняйтесь. Погладьте пушистого друга в ответ — он заслужил.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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