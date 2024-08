PS Plus расширяет библиотеку: доступны три новые игры для подписчиков

Вышла новая подборка бесплатных игр на PS Plus

Подписочный сервис PS Plus обновил свою библиотеку, добавив три новых бесплатных игры для пользователей расширенной версии.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

"LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" — приключенческая игра, выпущенная в 2022 году. Она позволяет игрокам исследовать открытый мир с видом от третьего лица и охватывает сюжет девяти основных фильмов франшизы "Звездные войны". "Five Nights at Freddy's Security Breach" представляет собой приключенческий хоррор, где игроки управляют мальчиком по имени Грегори, который должен выжить в торговом центре, полном опасных аниматроников, при поддержке Фредди, одного из ключевых персонажей серии. "Ender Lilies: Quietus of the Knights" — 2D-платформер в жанре темного фэнтези, где игроки помогают девочке Лили разгадать тайну королевства, уничтоженного "дождем смерти", который превратил жителей в "оскверненных".

В то же время, из подписки убрали такие игры, как Borderlands 3, NHL 24 и Among Us, а также вскоре будут удалены NBA 2K24, Need for Speed Unbound, SpellForce 3 Reforced, Destroy All Humans! 2 — Reprobed и Trials of Mana.