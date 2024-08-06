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PS Plus расширяет библиотеку: доступны три новые игры для подписчиков

Вышла новая подборка бесплатных игр на PS Plus

1:18
Видеоигры

Подписочный сервис PS Plus обновил свою библиотеку, добавив три новых бесплатных игры для пользователей расширенной версии.

Вышла новая подборка бесплатных игр на PS Plus
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0
  1. "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" — приключенческая игра, выпущенная в 2022 году. Она позволяет игрокам исследовать открытый мир с видом от третьего лица и охватывает сюжет девяти основных фильмов франшизы "Звездные войны".
  2. "Five Nights at Freddy's Security Breach" представляет собой приключенческий хоррор, где игроки управляют мальчиком по имени Грегори, который должен выжить в торговом центре, полном опасных аниматроников, при поддержке Фредди, одного из ключевых персонажей серии.
  3. "Ender Lilies: Quietus of the Knights" — 2D-платформер в жанре темного фэнтези, где игроки помогают девочке Лили разгадать тайну королевства, уничтоженного "дождем смерти", который превратил жителей в "оскверненных".

В то же время, из подписки убрали такие игры, как Borderlands 3, NHL 24 и Among Us, а также вскоре будут удалены NBA 2K24, Need for Speed Unbound, SpellForce 3 Reforced, Destroy All Humans! 2 — Reprobed и Trials of Mana.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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