Игры от THQ Nordic с огромными скидками: компания объявила распродажу в Steam

THQ Nordic объявила распродажу игр в Steam

Компания THQ Nordic организовала масштабную распродажу своих игр на платформе Steam в честь предстоящей презентации, которая состоится 2 августа в 22:00 по московскому времени.

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Распродажа продлится до 15 августа, и в её рамках можно приобрести различные игры со значительными скидками. Среди предложений: ELEX 2 за 659 рублей вместо 1999 рублей (скидка 67%), Jagged Alliance 3 за 999 рублей вместо 1999 рублей (скидка 50%), BIOMUTANT за 499 рублей вместо 1999 рублей (скидка 75%), Last Train Home за 800 рублей вместо 1600 рублей (скидка 50%), Trine 5: A Clockwork Conspiracy за 726 рублей вместо 1100 рублей (скидка 34%), Alone in the Dark за 1225 рублей вместо 2450 рублей (скидка 50%) и Outcast — A New Beginning за 1240 рублей вместо 2480 рублей (скидка 50%).

Все доступные предложения можно найти на специальной странице распродажи, а также в отдельном разделе собраны бесплатные демоверсии.