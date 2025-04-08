Долой мифы! Неожиданные факты о питании русских крестьян

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Развеиваем мифы о питании русских крестьян.

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Русские крестьяне всегда голодали

Факт: В нормальные годы их рацион обеспечивал свыше 3000 калорий, что больше, чем у современного офисного работника. Стереотип о голоде обусловлен годами засух и похолодания, когда урожай был низким. В тяжелые времена готовили кашу из сорняков и муки или суп из капустных кочерыжек. Это было невкусно, но позволяло выжить.

Мяса не было

Факт: Мясо не было ежедневным продуктом, но по праздникам его ели. Осенью проводился забой скота, и сало и солонину заготавливали на зиму, так что мясо было распространенной едой.

Пища была безвкусной

Факт: Русские крестьяне использовали много трав и специй — укроп, петрушку, чеснок, хрен, мяту и тмин, что придавало пище аромат.

Чем запивали?

Квас был популярным напитком и основой для супов, окрошки, а также медовуха. Квас готовился из хлеба, солода и ягод и мог потребляться до нескольких литров в день. Другие напитки включали сбитень — горячий напиток из мёда, трав и специй, а также взвар из отваренных ягод или фруктов.

Также существовал березовица — забродивший березовый сок, и много травяных отваров, которые зависели от региона и семейных традиций. Самыми популярными травами для напитков были иван-чай и листья смородины.

Чай появился в России только в XVII веке и изначально был доступен только аристократам. Мёд же был главным десертом, его добавляли в каши, употребляли с лепёшками и использовали вместо сахара для подслащивания напитков, передает "Популярная наука".

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

