Морда — мультяшная, повадки — апокалиптические: как эта мышь правит огородами из-под земли

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда вы видите крошечного грызуна с остренькой мордочкой и тёмными бусинами глаз — не спешите звать его мышкой. Возможно, перед вами самая плодовитая и непредсказуемая "не-мышь" наших полей — обыкновенная полёвка. И хотя внешне она действительно напоминает мышь, на деле её ближайший родственник — хомяк.

Фото: commons.wikimedia.org by Manuel R., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Норы мышей полевок

Кто такая полёвка и где она живёт

Полёвка обитает практически повсюду: от Атлантики до Алтая и от Сибири до Казахстана. Эти зверьки отлично чувствуют себя в садах, парках, на огородах и полях — словом, там, где поблизости есть человек и еда. Ведь человек для них — не враг, а бесплатная столовая с неограниченным доступом к овощам, фруктам и злакам.

Почему полёвки — угроза

Проблемы начинаются тогда, когда полёвки решают размножаться. А делают они это с невероятной скоростью. Самка может стать мамой уже на 13-й день жизни, и если всё складывается хорошо, даёт до 60 детёнышей за сезон. Отсюда и масштабные нашествия, вроде "чумы полёвок" в Испании в 2007 году, когда численность грызунов выросла в 7 раз и нанесла ущерб в 15 миллионов евро.

Почему с ними трудно бороться

Пожары, яды, ловушки — всё это не помогает в период пика размножения. Грызуны слишком быстро плодятся и охватывают всё новые территории. Даже если вы уничтожите часть популяции, оставшиеся особи быстро её восстановят. Они питаются буквально всем: от зёрен до коры деревьев, а часть еды прячут в норах — иногда до трёх килограммов запасов на одну особь.

Чем полёвки полезны

Да, они могут быть разрушителями полей и садов, но в умеренных количествах полёвки приносят экосистеме пользу. Они служат пищей для хищников и рыхлят почву своими норами. Как и многое в природе, всё хорошо, пока в меру.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

