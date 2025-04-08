Секрет густоты волос не в маске — вот где кроется настоящая проблема

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда волосы выглядят тускло, секутся и упорно не растут, мы виним неправильный уход. Но иногда причина кроется гораздо глубже — в том, что происходит внутри организма.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Стресс против волос

Хронический стресс — один из главных врагов шевелюры. Повышение уровня кортизола ослабляет фолликулы и тормозит рост. Постоянное напряжение буквально "выключает" волосы из режима обновления.

Дефицит микроэлементов

Железо, цинк, витамины группы B — всё это критически важно. Если в рационе мало белковой пищи, особенно мяса, рыбы, бобовых, волосы первыми сигнализируют о нехватке.

Комплексы витаминов могут помочь, но важно не переборщить: избыток витамина A делает волосы сухими и ломкими.

Техника сушки и укладки

Фены, утюжки, плойки — даже с термозащитой — со временем разрушают структуру волоса. Постарайтесь сушить их естественным способом или использовать холодный воздух. Иногда один отказ от горячего режима возвращает волосам блеск.

Кровообращение решает многое

Регулярный массаж кожи головы — мощный стимул для роста. Он улучшает питание фолликулов, активирует спящие луковицы. Делайте его перед мытьём головы — 5-10 минут достаточно.

Холодная вода вместо горячей

Горячая вода сушит кожу головы и лишает волосы блеска. А вот прохладная делает их более гладкими и помогает сохранить влагу. Это простой, но действенный шаг в сторону здоровья.

Аксессуары тоже имеют значение

Металлические заколки и тугие резинки травмируют волосы. Лучше выбрать мягкие зажимы или шелковые платки. Меньше трения — меньше ломкости.

Иногда волосы просят не нового шампуня, а чуть больше заботы изнутри. Простые шаги и внимательность к организму могут дать результат уже через месяц.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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