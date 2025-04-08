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У гостей челюсть отвисла: обычная квартира, но выглядит как интерьер из фильма про миллиардеров

Недвижимость

Забудьте о стереотипе, что шик — это дорого. На самом деле, впечатление о "богатом" интерьере создается не ценниками, а деталями, способными обмануть восприятие.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Иллюзия достатка — искусство, в котором побеждают те, кто умеет хитро манипулировать светом, фактурой и контекстом.

Допустим, у вас есть старый, никому не нужный сервант. Покройте его матовой краской, добавьте массивные ручки — и вот он уже напоминает вещицу из французского замка. Или возьмите обычные хозяйственные свечи и поставьте их в винтажные подсвечники с барахолки. Устройте композицию на зеркальном подносе — и получится картинка уровня глянцевого журнала.

Самая недооценённая магия — это освещение. Даже простая люстра из масс-маркета превращается в предмет роскоши, если направить свет не вниз, а на стены. Добавьте теплые лампы (2700 К), установите диммер и повесьте рядом состаренное зеркало — отражение мягкого света сделает свою работу. Не забывайте о торшерах: абажур из плотной ткани, поставленный в угол, мгновенно создаёт атмосферу обжитого уюта. Главное правило — убейте верхний свет.

Встраиваемая подсветка вдоль полок, светодиодные ленты под карнизами — это дешевый способ сделать пространство "дорогим на вид". С тем же успехом работает и имитация дорогих материалов. Искусственный мрамор, пленка под патинированную медь, фанера с морилкой под орех, акрил, что неотличим от стекла — при правильной подаче даже самые доступные материалы "врут" очень убедительно.

Добавьте тактильности: бросьте на диван искусственную шкуру, положите на поношенный ковер бархатные подушки, расставьте керамику и латунные подносы. Главное — не переусердствовать. Перебор приведет к ощущению хлама.

Картины? Не тратьтесь. Купите цифровую копию шедевра, распечатайте её на холсте и вставьте в раму, сделанную из окрашенного потолочного плинтуса. Книги? Снимите обложки со старых томов и заверните их в ткань с эффектом кожи. Даже пустые корешки, если расставить их аккуратно, создадут ощущение элитарной библиотеки.

Смешивайте: шероховатое и гладкое, холодное и теплое, винтаж и масс-маркет. Ваза из прозрачного стекла, поставленная на бетонную полку, выглядит как элемент инсталляции в галерее.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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