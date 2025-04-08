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На грани стагфляции! Украинская экономика стоит на краю пропасти

0:49
Экономика

Украинская экономика находится под угрозой стагфляции, согласно мнению экономистов.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Авторы статьи отмечают, что темпы роста экономики значительно замедлились: в 2024 году увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) было в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Эта тенденция усугубляется ростом потребительских цен, и согласно опубликованным данным, инфляция в марте достигла 14 процентов.

Кроме того, Украина столкнулась с рекордной нехваткой бюджета в 2024 году в размере 43,9 миллиарда долларов и продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых потребностей, пишет РБК.

Уточнения

Стагфля́ция (словослияние стагна́ция + инфля́ция) — ситуация, в которой экономический спад и депрессивное состояние экономики (стагнация и рост безработицы) сочетаются с ростом цен — инфляцией.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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