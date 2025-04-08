Новый инвестор спешит на помощь: закрытые фабрики Глории Джинс теперь под защитой Булавы

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фабрики "Глории Джинс" в Усть-Донецке и Красном Сулине, о закрытии которых объявил прежний владелец в феврале, перешли в собственность ООО "Булава", согласно пресс-службе правительства Ростовской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Швейный цех

Ранее этот инвестор также выкупил предприятия "Глории Джинс" в Гуково и Зверево, сохранив рабочие места для примерно 500 сотрудников.

Все фабрики работают в одну смену и занимаются производством демисезонной одежды. Новый инвестор планирует автоматизацию производственных процессов и обновление оборудования.

Заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что производственные мощности "Глории Джинс" в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская также были переданы новому инвестору — ИП "Роговой", при этом рабочие места на этих площадках также сохранены.

В январе 2025 года министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев сообщил, что власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами по поводу закрытых фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске, где без работы остались более 2000 человек. В феврале стало известно, что правительство Ростовской области договорилось с двумя инвесторами о возобновлении производства на пяти площадках "Глории Джинс", в то время как переговоры по остальным площадкам продолжаются.

Компания "Булава" открыла в Шахтах швейную фабрику полного цикла для производства спецодежды для нужд спецоперации в 2024 году, объем инвестиций составил 200 миллионов рублей, согласно "Ведомости Юг".

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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