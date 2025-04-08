130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то за килограмм её перьев платили больше, чем за золото. А сегодня она снова украшает американские болота — не на шляпах, а в живой природе. Розовая колпица (лат. Platalea ajaja) — одна из самых ярких и необычных птиц Нового Света. И её история — пример того, как красота может быть и проклятием, и спасением.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розовая колпица

Почему перья колпицы стоили так дорого

В XVIII-XIX веках мода на шляпы с перьями охватила весь высший свет. Ценилась не только редкость, но и длина, форма и цвет. Перья колпицы попадали в топ-3 самых желанных.

Что сделало их такими востребованными

Окрас : нежно-розовый, иногда с малиновым отливом — эффектнее, чем у фламинго.

: нежно-розовый, иногда с малиновым отливом — эффектнее, чем у фламинго. Размер : размах крыльев взрослой птицы — до 130 см, перья соответствующего масштаба.

: размах крыльев взрослой птицы — до 130 см, перья соответствующего масштаба. Редкость: колпицы обитают в труднодоступных мангровых болотах, где опасностей хватает и для охотников.

Чем питается колпица и как это влияет на цвет

Цвет её перьев — не подарок природы, а результат диеты. Колпицы получают красные пигменты (каротиноиды) из пищи. Если в рационе преобладают:

Мелкие рачки и креветки: окраска насыщенная.

окраска насыщенная. Рыба, насекомые, лягушки: перья тускнеют всего за пару месяцев.

Таким образом, охотники ценили только тех птиц, которые недавно питались "по-королевски".

Когда гламур стал смертелен

Высокий спрос породил целую индустрию. Перья стоили так дорого, что за грамм платили, как за 1,6 грамма золота. Но:

Колпицы размножаются только с трёх лет.

За сезон откладывают 3-5 яиц, половина гибнет.

Среда обитания — уязвимая и легко разрушаемая.

К концу XIX века популяция во Флориде сократилась до сотни птиц.

Кто и как спас колпицу

Когда птицы почти исчезли:

Орнитологи подняли тревогу и добились запрета охоты.

подняли тревогу и добились запрета охоты. США и Мексика приняли законы о защите редких видов.

приняли законы о защите редких видов. Мода тоже сыграла свою роль — интерес к перьям пошёл на спад.

Колпицы стали восстанавливаться. За последние десятилетия:

Птицы вновь заселили болота США, Мексики, Кубы.

Ареал расширился вплоть до Нью-Йорка — впервые зафиксировано в 2021 году.

Теплый климат помог им продвинуться севернее обычного.

Что мы имеем сегодня

Розовая колпица — не только символ красоты и хрупкости природы, но и яркое напоминание: мода может убивать, а своевременные меры — спасать. Сейчас её популяция стабильна, а внешний вид вновь поражает наблюдателей своей гламурной утончённостью.

Уточнения

Ро́зовая ко́лпица (лат. Platalea ajaja) — вид птиц семейства ибисовых.

