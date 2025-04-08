130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада

Когда-то за килограмм её перьев платили больше, чем за золото. А сегодня она снова украшает американские болота — не на шляпах, а в живой природе. Розовая колпица (лат. Platalea ajaja) — одна из самых ярких и необычных птиц Нового Света. И её история — пример того, как красота может быть и проклятием, и спасением.
В XVIII-XIX веках мода на шляпы с перьями охватила весь высший свет. Ценилась не только редкость, но и длина, форма и цвет. Перья колпицы попадали в топ-3 самых желанных.
Цвет её перьев — не подарок природы, а результат диеты. Колпицы получают красные пигменты (каротиноиды) из пищи. Если в рационе преобладают:
Таким образом, охотники ценили только тех птиц, которые недавно питались "по-королевски".
Высокий спрос породил целую индустрию. Перья стоили так дорого, что за грамм платили, как за 1,6 грамма золота. Но:
К концу XIX века популяция во Флориде сократилась до сотни птиц.
Когда птицы почти исчезли:
Колпицы стали восстанавливаться. За последние десятилетия:
Розовая колпица — не только символ красоты и хрупкости природы, но и яркое напоминание: мода может убивать, а своевременные меры — спасать. Сейчас её популяция стабильна, а внешний вид вновь поражает наблюдателей своей гламурной утончённостью.
Ро́зовая ко́лпица (лат. Platalea ajaja) — вид птиц семейства ибисовых.
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