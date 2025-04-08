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130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада

2:59
Зоосфера

Когда-то за килограмм её перьев платили больше, чем за золото. А сегодня она снова украшает американские болота — не на шляпах, а в живой природе. Розовая колпица (лат. Platalea ajaja) — одна из самых ярких и необычных птиц Нового Света. И её история — пример того, как красота может быть и проклятием, и спасением.

Розовая колпица
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розовая колпица

Почему перья колпицы стоили так дорого

В XVIII-XIX веках мода на шляпы с перьями охватила весь высший свет. Ценилась не только редкость, но и длина, форма и цвет. Перья колпицы попадали в топ-3 самых желанных.

Что сделало их такими востребованными

  • Окрас: нежно-розовый, иногда с малиновым отливом — эффектнее, чем у фламинго.
  • Размер: размах крыльев взрослой птицы — до 130 см, перья соответствующего масштаба.
  • Редкость: колпицы обитают в труднодоступных мангровых болотах, где опасностей хватает и для охотников.

Чем питается колпица и как это влияет на цвет

Цвет её перьев — не подарок природы, а результат диеты. Колпицы получают красные пигменты (каротиноиды) из пищи. Если в рационе преобладают:

  • Мелкие рачки и креветки: окраска насыщенная.
  • Рыба, насекомые, лягушки: перья тускнеют всего за пару месяцев.

Таким образом, охотники ценили только тех птиц, которые недавно питались "по-королевски".

Когда гламур стал смертелен

Высокий спрос породил целую индустрию. Перья стоили так дорого, что за грамм платили, как за 1,6 грамма золота. Но:

  • Колпицы размножаются только с трёх лет.
  • За сезон откладывают 3-5 яиц, половина гибнет.
  • Среда обитания — уязвимая и легко разрушаемая.

К концу XIX века популяция во Флориде сократилась до сотни птиц.

Кто и как спас колпицу

Когда птицы почти исчезли:

  • Орнитологи подняли тревогу и добились запрета охоты.
  • США и Мексика приняли законы о защите редких видов.
  • Мода тоже сыграла свою роль — интерес к перьям пошёл на спад.

Колпицы стали восстанавливаться. За последние десятилетия:

  • Птицы вновь заселили болота США, Мексики, Кубы.
  • Ареал расширился вплоть до Нью-Йорка — впервые зафиксировано в 2021 году.
  • Теплый климат помог им продвинуться севернее обычного.

Что мы имеем сегодня

Розовая колпица — не только символ красоты и хрупкости природы, но и яркое напоминание: мода может убивать, а своевременные меры — спасать. Сейчас её популяция стабильна, а внешний вид вновь поражает наблюдателей своей гламурной утончённостью.

Уточнения

Ро́зовая ко́лпица (лат. Platalea ajaja) — вид птиц семейства ибисовых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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