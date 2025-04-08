Как выжать максимум из каждого бака: до 20% экономии топлива без шаманства и мифов

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Цены на топливо неумолимо растут, и каждая поездка всё ощутимее бьёт по кошельку. Хочется меньше тратить, но ничего не менять? Увы, так не получится. Однако есть рабочие способы сократить расход без вреда для безопасности и нервов. Всё, что нужно — немного внимания и дисциплины.

Что действительно работает

Плавный старт — минус 10-15% от расхода

Резкий разгон требует резкого впрыска топлива. Чем плавнее переход на нужную скорость, тем больше экономии. Спокойная езда — до 20% экономии

Обгоны "на слабо", гонки к светофору и частые перестроения только увеличивают расход. При равномерном движении топливо используется рациональнее. Торможение двигателем — экономия до 5-7%

На спусках и при замедлении лучше отпустить газ, чем жать тормоз. Колёса тормозят за счёт двигателя, и бензин не тратится. Переключения передач по тахометру — до 10% экономии

Переход на повышенную передачу при 2000-2500 об/мин снижает обороты двигателя и расход топлива. Функция Start/Stop — минус 0,8 л на 100 км

В пробках и на светофорах двигатель отключается и включается автоматически. За год можно сэкономить до 100 литров бензина. Объезд пробок — до 15% экономии

В пробке двигатель работает на холостом ходу, а каждый метр с места — маленький рывок. Навигатор поможет избежать лишнего расхода. Круиз-контроль — до 5% экономии

Фиксированная скорость на трассе исключает резкие манёвры и неоправданные ускорения, уменьшая расход. Лишний вес — плюс 1% расхода на каждые 25-30 кг

Уберите из багажника всё ненужное — 2 канистры, домкрат "на всякий случай" и прочий балласт. Это действительно работает. Правильное давление в шинах — до 3-5% экономии

Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению. Проверьте давление и сезонность резины — мотору станет легче.

Что делать точно не стоит

— Выключать фары. Сэкономите не больше 5%, но получите штраф или ДТП.

— Отказаться от кондиционера. Даёт до 15% экономии, но ухудшает самочувствие водителя. Открытые окна портят аэродинамику и сводят экономию на нет.

— Прятаться за фурой. Да, сопротивление воздуха ниже, но риск столкновения — выше всех возможных бонусов.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

