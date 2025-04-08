ВАЗ-1111 Ока: проект из ничего, который превзошёл ожидания и подвёл в финале

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В Европе и Японии малолитражные автомобили взлетели на пик популярности сразу после Второй мировой. В СССР же долгое время к ним относились сдержанно — массовое производство не спешило, а модели, которые появлялись, были редкостью. Но всё изменилось в 1980-х, когда на свет появилась ВАЗ-1111 "Ока" — простая, недорогая и, по мнению многих, лучшая малолитражка Советского Союза.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ока

"Ока" — ответ Западу

Пока поляки вовсю клепали Fiat 126, а японцы запускали Daihatsu Cuore, в СССР всё ограничивалось ЗАЗ-965 и мотоколяской из Серпухова. Лишь в 1981 году разработчики из НАМИ начали активно работать над новым классом машин. Появились модели НАМИ-0231 и 0266, позднее — СМЗ-1101, которую впервые окрестили "Окой".

Первоначально хотели опереться на польские комплектующие, но из-за политической нестабильности в Польше идею свернули. Тогда решено было разрабатывать собственную малолитражку с нуля.

Проект с японскими нотками

Ближе к 1983 году направление получило зелёный свет. За образец взяли японскую Cuore, но адаптировали под реалии СССР. Двигатель разработали с нуля, при этом максимально упростили конструкцию — в угоду надёжности и удешевлению.

Слишком хороша для своего времени

В 1987 году стартовало серийное производство. "Ока" стоила около 3 500 рублей - на уровне ЗАЗ-968М, но выглядела современнее, ехала бодрее и имела больший потенциал. Машина оказалась удобной не только для городских поездок, но и для сложных условий, что было крайне важно в СССР.

Легенда на излёте

В 1996 году ВАЗ-1111 получил новый мотор. Производство продолжалось до 2008 года. Иронично, но именно финальная модернизация поставила точку в истории модели — цена выросла, а проблемы остались. Тем не менее, за 20 лет было выпущено более 700 000 "Ок", и многие до сих пор с теплом вспоминают этот маленький, но гордый автомобиль.

Уточнения

«Ока» (также известна под кодовыми обозначениями ВАЗ/СеАЗ/КамАЗ-1111 и Астро 11301) — советский, а затем российский легковой автомобиль I группы особо малого класса.

