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Жизнь у них как небо и земля: секреты пчелиной матки помогают раскрыть истинный ключ к долголетию

1:25
Наука

Жизнедеятельность пчелиной маткой давно привлекает внимание ученых. Не скрывается ли в ней секрет долголетия и отменного здоровья?

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пчела

ДНК матки и рабочей пчелы практически не отличается, но жизнь у них — как небо и земля. Королева заметно крупнее, способна к размножению всю жизнь и может прожить несколько лет, тогда как её рабочие сестры редко дотягивают до нескольких месяцев.

Исследователи решили глубже изучить биологию улья.  За амбициозный проект взялось Агентство передовых исследований и изобретений (Aria) — государственная организация, получившая £800 млн на финансирование рискованных, но потенциально прорывных научных исследований.

В ходе исследований было выявлено, что пчелиные матки хранят сперму нескольких самцов в специальном органе, семяприемнике, и используют её на протяжении всей жизни для оплодотворения яиц.

В улье королеву кормят маточным молочком — богатой питательными веществами и витаминами субстанцией, которая, по мнению ученых, продлевает её жизнь. В молочке содержатся и антиоксиданты, и специфические кишечные микробы. В прошлом году ученые смогли увеличить продолжительность жизни рабочих пчел, пересадив им микробиоту от матки, передает The Guardian.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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