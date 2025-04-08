Самые грязные места в ванной — и это не унитаз

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хочешь, чтобы твоя ванная сияла как на Pinterest, но не понимаешь, почему оттуда всё равно веет…, не совсем свежестью? Всё дело в деталях.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка в ванной комнате

Даже если ты фанат чистоты и регулярно драишь унитаз до блеска, эксперты говорят: самые грязные места — не те, о которых ты думаешь. Вот восемь зон в ванной, про которые ты почти наверняка забываешь, и микробы тебе за это аплодируют стоя.

Слив в раковине — настоящий магнит для волос, пасты и мыльной пены. Кажется, мелочь? А именно здесь начинается та самая "ароматная" история.

Следующая остановка — дверные ручки и выключатели. К ним мы прикасаемся в каждый заход, а вот чистим — в лучшем случае по праздникам. Протирайте их антисептиком хотя бы раз в неделю — это не займет и минуты.

Крышка мусорки — та самая вещь, до которой руки не доходят месяцами. А ведь на ней вся прелесть ежедневного мусора: от ватных палочек до остатков косметики.

Чехлы сидений унитаза и особенно область под защёлками — настоящие ловушки для микробов. Мало кто знает, что крышку можно (и нужно!) снимать. Салфетка из микрофибры, немного дезинфектора — и унитаз снова ваш друг, а не источник запахов.

Пол вокруг унитаза — классика жанра "чисто, но воняет". Даже если визуально всё ок, не игнорируй "зону брызг". Особенно если дома есть дети или мужчины, которые "почти попадают". Пять минут с тряпкой и раствором — и ноль неловкости перед гостями.

Насадка душа — скрытая угроза напора. Там копится известковый налёт. Решение простое: уксус в пакете, резинка, 20 минут на "спа", и лейка снова радует. Только не используй этот способ на никеле — можно испортить покрытие.

Вентиляция? Ага, то самое место, о котором вы вспоминаете только при ремонте. А зря. Через неё проходит вся влага, и если не протирать решётки, внутри растёт пыльная цивилизация. Пару движений микрофиброй — и дышать становится легче.

Ну и, конечно, стеклянные душевые двери. Отложения жесткой воды — их тихий убийца. Уксус плюс средство для посуды — ваша формула спасения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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