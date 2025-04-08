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Интерьер, в который влюбляешься с порога — благодаря этим деталям

2:29
Недвижимость

Бывает, заходишь в комнату — и всё в ней кажется идеальным. Но дело не всегда в дорогой мебели или дизайнерском ремонте. Атмосферу создают не деньги, а внимание к деталям, которые часто упускают из виду.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Интерьер — это не правила, а отражение вас

Забудьте о глянцевых стандартах. Интерьер сегодня — это история про вас: привычки, настроение, вкусы. Хотите кирпичную стену в спальне? Отлично. Добавьте к ней мягкий плед, лёгкие шторы и пушистый ковёр — и вот уже комната превращается в уютное убежище.

Цвет и текстура: меньше — лучше

Нет нужды перекрашивать все стены в модный цвет. Достаточно акцентов: яркий диван, необычная лампа или фактурный вазон. И не забывайте про текстиль — подушки, покрывала, даже чехлы на стульях моментально обновляют пространство.

Сочетайте контрасты: лен и бархат, дерево и стекло, винтаж и хром. Главное — соблюдайте баланс: крупные элементы уравновешивайте лёгкими, насыщенные оттенки — нейтральными.

Освещение — тайное оружие уюта

Одна люстра — это скучно. Гораздо уютнее, когда в комнате несколько источников света: бра у кровати, торшер в углу, подсветка полок. Тёплый свет добавляет уюта, холодный — подходит для работы. А зеркало напротив лампы визуально расширит пространство.

Мебель и зонирование: двигаем, пробуем, миксуем

Не стоит бояться экспериментировать: винтажный комод может прекрасно смотреться с минималистичным креслом. Попробуйте отодвинуть диван от стены или поставить стеллаж посередине — это оживит планировку и добавит динамики.

Растения и личные мелочи — душа интерьера

Живые растения добавляют уюта и очищают воздух. Даже искусственные, если они хорошего качества, могут стать украшением. А вот сувениры, книги и фотографии — это уже про личный характер пространства. Главное — не перегружать: группируйте вещи и оставляйте немного воздуха между предметами.

Без порядка не будет уюта

Пыль, беспорядок, куча вещей на виду — всё это сводит на нет даже самый стильный интерьер. Простые системы хранения — ваш лучший друг. Коробки, ящики, закрытые полки — и визуальный шум исчезает.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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