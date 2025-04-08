Олимпийский чемпион Большунов рассказал, чего ему не хватает для новых высот

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился своим мнением об отсутствии международных соревнований.
Он отметил, что для достижения лучших результатов необходимы старты на международном уровне. Большунов подчеркнул, что участие в соревнованиях на одном уровне важно, но для дальнейшего прогресса ему необходим более высокий уровень.
"Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты", — сказал Большунов на "Матч ТВ".
Это, по его словам, дополнительная мотивация и возможность стремиться к новым высотам.
Александр также отметил, что у него всегда высокий уровень мотивации, особенно когда что-то не получается. Несмотря на отсутствие международных соревнований, он не стал делать перерыв и участвовал во всех соревнованиях, каких только было возможно.
6 апреля, Большунов одержал победу в мужском масс-старте свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России 2024/2025 в Кировске. Этот успех стал ярким примером его целеустремлённости и профессионализма.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?