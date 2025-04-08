Олимпийский чемпион Большунов рассказал, чего ему не хватает для новых высот

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился своим мнением об отсутствии международных соревнований.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Он отметил, что для достижения лучших результатов необходимы старты на международном уровне. Большунов подчеркнул, что участие в соревнованиях на одном уровне важно, но для дальнейшего прогресса ему необходим более высокий уровень.

"Каждый что хочет, то и слышит. Моё мнение было в том, что для того, чтобы стать лучшей версией себя, нужны международные старты. На одном уровне выделяться хорошо, но, чтобы шагнуть дальше, мне 100% нужны международные старты", — сказал Большунов на "Матч ТВ".

Это, по его словам, дополнительная мотивация и возможность стремиться к новым высотам.

Александр также отметил, что у него всегда высокий уровень мотивации, особенно когда что-то не получается. Несмотря на отсутствие международных соревнований, он не стал делать перерыв и участвовал во всех соревнованиях, каких только было возможно.

6 апреля, Большунов одержал победу в мужском масс-старте свободным стилем на 10 км на заключительном этапе Кубка России 2024/2025 в Кировске. Этот успех стал ярким примером его целеустремлённости и профессионализма.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

