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Сын Михаила Круга обратился к отцу в день рождения шансонье: спасибо, что направляешь сверху

1:06
Шоу-бизнес

Сын певца Михаила Круга Александр Круг почтил память легендарного отца.

Певец Михаил Круг и Александр Круг
Фото: Инстаграм Александра Круга is licensed under public doman
Певец Михаил Круг и Александр Круг

Александр Круг опубликовал в социальных сетях фото отца из семейного архива. Михаил Круг запечатлён с тарелкой морских деликатесов.

"С Днём Рождения, отец! 63! Твои песни живут и будут жить! Спасибо, что своим творчеством воодушевляешь людей по сей день! Спасибо, что направляешь сверху. Гордо ношу свою фамилию!" — написал Александр под снимком.

22-летний Александр Круг пошёл по стопам знаменитого шансонье. Он с успехом исполняет композиции родителя. Молодой человек принял участие в шоу "Фабрика звёзд", где снискал любовь зрителей.

7 апреля исполнителю хита "Владимирский централ" Михаилу Кругу могло исполниться 63 года. Не стало артиста 1 июля 2002 года. Он скончался от огнестрельных ранений.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Круг (настоящая фамилия Воробьёв; 7 апреля 1962, Калинин, СССР — 1 июля 2002, Тверь, Россия) — советский и российский певец, поэт, композитор, автор-исполнитель. Являлся автором и исполнителем песен в жанре «русский шансон», один из самых популярных представителей данного жанра.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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