Вы спите 8 часов, но всё равно как зомби? Проверьте эти 10 ошибок

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ты ложишься спать до полуночи, спишь положенные 7-8 часов, а утром просыпаешься, как будто не спала вовсе? Усталость никуда не уходит, даже если ты в отпуске? Возможно, причина не в количестве сна, а в его качестве. Вот 10 самых частых ошибок, которые мешают тебе действительно высыпаться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

В спальне слишком жарко

Когда в комнате душно, особенно зимой из-за отопления, организм не может войти в фазу глубокого сна. Учёные рекомендуют держать температуру в спальне около +18…+22 °C и обязательно проветривать перед сном. Избегай горячей ванны и сауны перед сном — перегрев также мешает нормально выспаться.

Кофеин в вечернем меню

Ты не пьёшь кофе после обеда — и думаешь, что обезопасила сон? А как насчёт чая, шоколада, какао или колы? Даже в бутылочном зелёном чае есть кофеин. Неочевидные источники могут мешать тебе засыпать, не давая организму перейти в фазу восстановления.

Старый или неудобный матрас

Если ты просыпаешься с ощущением, будто спала на камнях, — проблема, скорее всего, в матрасе. Их рекомендуют менять каждые 8-10 лет. Современные модели с микропружинами и ортопедической поддержкой помогут телу расслабиться и восстановиться за ночь.

Подушка не даёт расслабиться

Слишком старая, сбившаяся или просто неподходящая подушка может вызывать напряжение в шее. Меняй подушки каждые 2-4 года. Идеальный вариант — анатомическая подушка или модель с гипоаллергенным наполнителем (холлофайбер, бамбук).

Мало движения

Без физической активности тело "застаивается", а вместе с ним и сон. Регулярные упражнения улучшают глубину сна — но эффект накопительный. Даже простая быстрая прогулка на 20 минут каждый день поможет спать лучше через пару месяцев.

Кровать — это не офис и не кинотеатр

Если ты часто читаешь, работаешь или смотришь сериалы в постели, мозг перестаёт ассоциировать кровать с отдыхом. Врачи советуют: кровать — только для сна и секса.

Экран перед сном

Голубой свет от телефона или телевизора подавляет выработку мелатонина. Минимум за час до сна убери гаджеты подальше, чтобы мозг начал готовиться к отдыху.

Постоянный контакт со смартфоном

Даже если ты не листаешь ленту перед сном, уведомления, тревожные новости и переполненные мессенджеры поднимают уровень стресса. Установи лимиты, отключи уведомления и перестань проверять почту вечером.

Алкоголь мешает глубокому сну

Алкоголь расслабляет, но усыпляет только на первых порах. Во второй половине ночи он нарушает циклы сна и мешает восстановлению. Ограничься бокалом вина не позднее, чем за 3 часа до сна.

Лежишь в кровати, не спишь — и надеешься уснуть

Если ты ворочаешься дольше 15 минут — не мучай себя. Встань, выпей травяной чай, займись спокойным делом. Главное — не включай яркий свет и не бери в руки телефон.

Уточнения

Привычка — в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

