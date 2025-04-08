Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерьер, в который влюбляешься с порога — благодаря этим деталям
У гостей челюсть отвисла: обычная квартира, но выглядит как интерьер из фильма про миллиардеров
130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада
Как выжать максимум из каждого бака: до 20% экономии топлива без шаманства и мифов
Зарядитесь энергией на целый день с этими утренними бьюти-ритуалами
Новый инвестор спешит на помощь: закрытые фабрики Глории Джинс теперь под защитой Булавы
Долой мифы! Неожиданные факты о питании русских крестьян
Задолженность свыше 10 000 рублей? Вас могут не пустить за границу — как избежать проблем
Сын Михаила Круга обратился к отцу в день рождения шансонье: спасибо, что направляешь сверху

Вы спите 8 часов, но всё равно как зомби? Проверьте эти 10 ошибок

3:19
Здоровье

Ты ложишься спать до полуночи, спишь положенные 7-8 часов, а утром просыпаешься, как будто не спала вовсе? Усталость никуда не уходит, даже если ты в отпуске? Возможно, причина не в количестве сна, а в его качестве. Вот 10 самых частых ошибок, которые мешают тебе действительно высыпаться.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

В спальне слишком жарко

Когда в комнате душно, особенно зимой из-за отопления, организм не может войти в фазу глубокого сна. Учёные рекомендуют держать температуру в спальне около +18…+22 °C и обязательно проветривать перед сном. Избегай горячей ванны и сауны перед сном — перегрев также мешает нормально выспаться.

Кофеин в вечернем меню

Ты не пьёшь кофе после обеда — и думаешь, что обезопасила сон? А как насчёт чая, шоколада, какао или колы? Даже в бутылочном зелёном чае есть кофеин. Неочевидные источники могут мешать тебе засыпать, не давая организму перейти в фазу восстановления.

Старый или неудобный матрас

Если ты просыпаешься с ощущением, будто спала на камнях, — проблема, скорее всего, в матрасе. Их рекомендуют менять каждые 8-10 лет. Современные модели с микропружинами и ортопедической поддержкой помогут телу расслабиться и восстановиться за ночь.

Подушка не даёт расслабиться

Слишком старая, сбившаяся или просто неподходящая подушка может вызывать напряжение в шее. Меняй подушки каждые 2-4 года. Идеальный вариант — анатомическая подушка или модель с гипоаллергенным наполнителем (холлофайбер, бамбук).

Мало движения

Без физической активности тело "застаивается", а вместе с ним и сон. Регулярные упражнения улучшают глубину сна — но эффект накопительный. Даже простая быстрая прогулка на 20 минут каждый день поможет спать лучше через пару месяцев.

Кровать — это не офис и не кинотеатр

Если ты часто читаешь, работаешь или смотришь сериалы в постели, мозг перестаёт ассоциировать кровать с отдыхом. Врачи советуют: кровать — только для сна и секса.

Экран перед сном

Голубой свет от телефона или телевизора подавляет выработку мелатонина. Минимум за час до сна убери гаджеты подальше, чтобы мозг начал готовиться к отдыху.

Постоянный контакт со смартфоном

Даже если ты не листаешь ленту перед сном, уведомления, тревожные новости и переполненные мессенджеры поднимают уровень стресса. Установи лимиты, отключи уведомления и перестань проверять почту вечером.

Алкоголь мешает глубокому сну

Алкоголь расслабляет, но усыпляет только на первых порах. Во второй половине ночи он нарушает циклы сна и мешает восстановлению. Ограничься бокалом вина не позднее, чем за 3 часа до сна.

Лежишь в кровати, не спишь — и надеешься уснуть

Если ты ворочаешься дольше 15 минут — не мучай себя. Встань, выпей травяной чай, займись спокойным делом. Главное — не включай яркий свет и не бери в руки телефон.

Уточнения

Привычка в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
Сейчас читают
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает
Еда и рецепты
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Последние материалы
Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут
Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке
Эту ошибку с феном совершают все — и она может стоить вам квартиры
Стоили как квартира: байки, за которые в СССР платили без оглядки на здравый смысл
Уникальная монета за 10 млн рублей! Кто станет обладателем этой реликвии
Это опаснее плохого питания: что отнимает годы жизни
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Грозный, шумный, полезный: крылатый монстр, который патрулирует дачи лучше любой защиты
Актёра Хью Гранта с семьёй задержали в аэропорту Лондона для допроса
Полезный ужин за полчаса: рецепт салата с киноа и запечёнными овощами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.