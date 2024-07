EA Sports FC 25 — женский футбол и новые режимы уже скоро

Electronic Arts анонсировала следующую часть своей популярной футбольной серии — EA Sports FC 25. Официальный трейлер был выпущен под композицию Everything In Its Right Place от Radiohead, а дата релиза назначена на 27 сентября. Лицом стандартного издания станет Джуд Беллингем, полузащитник "Реал Мадрид" и сборной Англии. На обложке ультимативного издания также появятся Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Джанлуиджи Буффон и Айтана Бонмати.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Разработчики обещают множество изменений, включая женский футбол в режиме карьеры — впервые в серии. В игре будут представлены пять женских лиг: из Англии, США, Франции, Испании и Германии, а также Лига чемпионов УЕФА среди женщин. Появится новый режим Rush, где пользователи соревнуются в формате "пять на пять", заменяя опцию Volta. В Ultimate Team добавят место для хранения дубликатов и больше предметов Evolution с возможностью кастомизации. В режим карьеры введут очки Live Start для сезонного режима.

EA Sports FC 25 выйдет на ПК (Steam, EGS, EA App), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch с полной русской локализацией. Обладатели ультимативного издания смогут начать играть с 20 сентября, а подписчики EA Play получат ранний доступ на 10 часов за неделю до официального запуска.