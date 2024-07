Новый VR-авиасимулятор Aces of Thunder: готовьтесь к полетам на легендарных самолетах уже в этом году

Gaijin Entertainment анонсировала, что авиасимулятор Aces of Thunder, ориентированный на виртуальную реальность, выйдет в четвертом квартале 2024 года. Игра станет доступна на PlayStation 5 и в Steam, но точная дата релиза и цена пока не разглашаются.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository