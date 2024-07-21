Новый VR-авиасимулятор Aces of Thunder: готовьтесь к полетам на легендарных самолетах уже в этом году

Gaijin Entertainment объявляет дату выхода авиасимулятора Aces of Thunder на PS5

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Gaijin Entertainment анонсировала, что авиасимулятор Aces of Thunder, ориентированный на виртуальную реальность, выйдет в четвертом квартале 2024 года. Игра станет доступна на PlayStation 5 и в Steam, но точная дата релиза и цена пока не разглашаются.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

Aces of Thunder является спин-оффом популярной игры War Thunder и фокусируется на воздушных боях в исторических театрах военных действий. Игрокам будут доступны более 20 детализированных моделей самолетов, таких как P-51 Mustang, Bf 109, Ил-2 и Spitfire. В игре можно будет осматривать самолеты как снаружи, так и изнутри, а в режиме полета использовать органы управления для создания реалистичного опыта.

Игра оптимизирована для VR-устройств и поддерживает стандарт OpenXR, что делает её совместимой с широким спектром VR-оборудования. В Aces of Thunder предусмотрено 15 карт, охватывающих Восточный фронт, Западную Европу и Тихий океан. Игроки смогут сражаться как в одиночку, так и в многопользовательских режимах, включая онлайн-бои и кооперативные миссии.

По словам гейм-директора Владимира Дранёнкова, особое внимание было уделено эргономике и иммерсивности виртуального полета, что делает игру привлекательной для новых пилотов.