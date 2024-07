Новый шпионский боевик от Motion Blur: Black State меняет правила игры

Студия Motion Blur анонсировала приключенческий боевик от третьего лица Black State, демонстрационный геймплей которого сочетает элементы шпионского экшена в стиле Metal Gear Solid с изменяющей реальность технологией из Portal. Разработанная на основе Unreal Engine 5, игра предназначена для ПК.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Сюжет Black State повествует о бывшем легендарном военном, которому загадочный Архитектор поручает миссию по спасению пленённого учёного и раскрытию причины катастрофы. Главный герой оказывается в странном месте, полном неопределённости. Каждая дверь скрывает новые тайны и испытания, и бойцу предстоит перемещаться по коварному лабиринту, не зная, что ждёт за порогом.

Команда работает над игрой более двух с половиной лет, вдохновляясь франшизами Metal Gear Solid, The Last of Us и Uncharted. Дебютный трейлер и скриншоты уже доступны для просмотра, предлагая первые взгляды на захватывающий мир Black State и его уникальные игровые механики.