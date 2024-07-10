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Atlas Fallen вскоре появится в Game Pass: обновление Reign of Sand добавит много новых возможностей

Atlas Fallen скоро появится в Game Pass с большим обновлением

1:56
Видеоигры

По данным испанского издания extas1s, экшн-ролевая игра Atlas Fallen от студии Deck13 скоро станет доступна в подписке на сервисе Microsoft Game Pass. Точная дата релиза пока не объявлена, но предполагается, что это может совпасть с выходом большого обновления Reign of Sand, которое запланировано на 6 августа.

Atlas Fallen скоро появится в Game Pass с большим обновлением
Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Игра Atlas Fallen была выпущена в августе 2023 года и получила смешанные отзывы. В обзоре Wccftech ей присвоили оценку 7 из 10. До релиза проект казался перспективным экшеном, способным конкурировать с лучшими играми последних лет. Однако в финальной версии игра Deck13 оказалась просто достойной, но не выдающейся. Обозреватели отметили, что при дополнительной доработке она могла бы стать великолепной, но в текущем виде она может быстро забыться.

Deck13 известна своими играми в стиле Souls, такими как Lords of the Fallen и The Surge. С Atlas Fallen они попробовали сменить жанр, но это не привело к коммерческому успеху. Издатель Focus Home Interactive подтвердил это в декабре 2023 года. Несмотря на это, разработчики продолжают работать над улучшением игры.

Обновление Reign of Sand добавит озвучку от награжденного актера Бена Старра (известного по роли Клайва Росфилда в Final Fantasy XVI), дополнительную местность, врагов, 25 камней Эссенции, обновленную механику прохождения и режим Game Plus и новый сложный режим под названием Nyaal's Nightmare.

Запуск Atlas Fallen в Game Pass станет логичным шагом, позволяющим привлечь больше пользователей к улучшенной версии игры.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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