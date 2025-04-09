Осторожно — утечка данных! Более 500 тыс. пользователей могут стать жертвами киберпреступников

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Всем пользователям технологий крайне важно периодически напоминать себе о правилах цифровой безопасности: как действовать в случае подозрительной активности, какие меры предосторожности предпринять и как быстро выявить потенциальную угрозу.

Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0 Женщина с телефоном расстроена

На этот раз под удар попало Android-приложение, которое установили более 500 000 пользователей. Киберпреступники получили к нему доступ и используют его для распространения вредоносного кода, способного похищать конфиденциальные данные, включая личную информацию.

По данным TechCrunch, в приложении было обнаружено шпионское ПО, использовавшееся в масштабной утечке данных, в результате которой были скомпрометированы сотни тысяч электронных адресов.

Поэтому важно сохранять бдительность, использовать проверенные антивирусные решения и регулярно проверять установленные приложения. Особенно это касается приложений, которые могут иметь доступ к платежной информации — именно она чаще всего оказывается в зоне риска.

Этот случай — лишь один из многих, и он в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательными и контролировать цифровую среду, в которой мы живем, передает mistergadget.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).



