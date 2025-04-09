Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеешь даже в тени? 7 привычек, которые реально уменьшают потливость
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин

Осторожно — утечка данных! Более 500 тыс. пользователей могут стать жертвами киберпреступников

1:13
Наука

Всем пользователям технологий крайне важно периодически напоминать себе о правилах цифровой безопасности: как действовать в случае подозрительной активности, какие меры предосторожности предпринять и как быстро выявить потенциальную угрозу.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

На этот раз под удар попало Android-приложение, которое установили более 500 000 пользователей. Киберпреступники получили к нему доступ и используют его для распространения вредоносного кода, способного похищать конфиденциальные данные, включая личную информацию.

По данным TechCrunch, в приложении было обнаружено шпионское ПО, использовавшееся в масштабной утечке данных, в результате которой были скомпрометированы сотни тысяч электронных адресов.

Поэтому важно сохранять бдительность, использовать проверенные антивирусные решения и регулярно проверять установленные приложения. Особенно это касается приложений, которые могут иметь доступ к платежной информации — именно она чаще всего оказывается в зоне риска.

Этот случай — лишь один из многих, и он в очередной раз напоминает о необходимости быть внимательными и контролировать цифровую среду, в которой мы живем, передает mistergadget.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
Садоводство, цветоводство
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Последние материалы
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин
Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме
Осторожно — утечка данных! Более 500 тыс. пользователей могут стать жертвами киберпреступников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.