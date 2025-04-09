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Так выглядели модницы в 2010-м — пора избавиться от этих вещей

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Иногда даже самый тщательно продуманный образ может выглядеть неактуально из-за одной-двух неудачных деталей. Мы собрали список вещей, которые мгновенно «старят» аутфит и выдают устаревший стиль, даже если остальной гардероб — современный.

Удивленная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Удивленная девушка

Обувь с устаревшими формами

Балетки с круглым носом, ботильоны на скрытой платформе или квадратные каблуки не самого изящного силуэта могут испортить любой образ. Лучше выбирать более универсальные и современные модели — остроносые туфли, лаконичные лоферы, минималистичные кроссовки.

Джинсы с низкой посадкой

Низкая талия — тренд, который уместен лишь в определённых случаях и с очень продуманным верхом. В повседневности такие джинсы делают силуэт устаревшим. Высокая посадка и прямой крой — куда более выигрышный и актуальный вариант.

Устаревшие принты и отделка

Обилие страз, бабочки, тигры и цветочные узоры в стиле 2000-х — всё это визуально удешевляет и старит образ. То же касается кружевной отделки или блестящих вставок в неподходящих местах.

Непропорциональные силуэты

Слишком обтягивающая одежда, сильно заниженные плечи или вещи, не подходящие по фигуре, моментально выдают устаревший подход к стилю. Сейчас в моде сбалансированность и комфорт.

Чтобы образ выглядел современно, важно следить за актуальностью деталей. Убирая из гардероба устаревшие вещи, вы моментально освежаете весь внешний вид.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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