Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме

Хотите, чтобы ваш питомец был здоров и счастлив? Важно помнить, что правильное питание — это залог его долгой жизни. Однако вокруг кормов для животных существует много мифов, которые могут вводить в заблуждение владельцев. Давайте разберем самые распространенные из них.
Многие считают, что для питомцев идеально подходит обычная еда из нашего стола: каша с мясом или суп. Это ошибочное мнение! У каждого животного свои потребности, и они сильно отличаются от человеческих. Например, собаки с возрастом теряют способность переваривать молочные продукты, а кошки нуждаются в большем количестве белка и меньшем — углеводов. В готовых кормах всё сбалансировано с учетом потребностей вашего питомца, и они не содержат лишних углеводов или опасных веществ.
Еще одно заблуждение — многие владельцы уверены, что сухие корма вызывают камни в почках у кошек и собак. На самом деле, мочекаменная болезнь развивается не от сухих кормов, а из-за нарушения питания, инфекций или генетической предрасположенности. Чтобы питомец получал достаточно жидкости, можно сочетать сухой корм с влажным и всегда оставлять миску с водой.
Вера в то, что в покупных кормах есть вещества, вызывающие зависимость, тоже ошибочна. Корма проходят строгую сертификацию, и в них нет веществ, вызывающих привыкание. Питомцы едят корма с аппетитом, потому что они сбалансированы и вкусны, а не из-за "зависимости".
Многие считают, что диетические корма — это маркетинговый ход и просто дороже обычного. На самом деле, диетическое питание отличается составом: например, корма для животных с проблемами пищеварения или мочевыводящей системы содержат специальные компоненты, такие как пребиотики или уменьшенное количество магния. Ветеринары часто назначают такие корма для лечения заболеваний или восстановления.
Это далеко не так. Важно выбирать корм в зависимости от возраста, породы и состояния здоровья вашего питомца. Например, для маленькой собаки и крупной — корма будут сильно различаться.
Питание питомцев — это не место для экспериментов. Развеяв эти мифы, вы сможете обеспечивать вашему животному сбалансированное и полезное питание, поддерживая его здоровье на высоком уровне.
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