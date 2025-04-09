Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотите, чтобы ваш питомец был здоров и счастлив? Важно помнить, что правильное питание — это залог его долгой жизни. Однако вокруг кормов для животных существует много мифов, которые могут вводить в заблуждение владельцев. Давайте разберем самые распространенные из них.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Миф №1: Корма вредны, лучше давать домашнюю еду

Многие считают, что для питомцев идеально подходит обычная еда из нашего стола: каша с мясом или суп. Это ошибочное мнение! У каждого животного свои потребности, и они сильно отличаются от человеческих. Например, собаки с возрастом теряют способность переваривать молочные продукты, а кошки нуждаются в большем количестве белка и меньшем — углеводов. В готовых кормах всё сбалансировано с учетом потребностей вашего питомца, и они не содержат лишних углеводов или опасных веществ.

Миф №2: Сухие корма вызывают мочекаменную болезнь

Еще одно заблуждение — многие владельцы уверены, что сухие корма вызывают камни в почках у кошек и собак. На самом деле, мочекаменная болезнь развивается не от сухих кормов, а из-за нарушения питания, инфекций или генетической предрасположенности. Чтобы питомец получал достаточно жидкости, можно сочетать сухой корм с влажным и всегда оставлять миску с водой.

Миф №3: Готовые корма вызывают привыкание

Вера в то, что в покупных кормах есть вещества, вызывающие зависимость, тоже ошибочна. Корма проходят строгую сертификацию, и в них нет веществ, вызывающих привыкание. Питомцы едят корма с аппетитом, потому что они сбалансированы и вкусны, а не из-за "зависимости".

Миф №4: Диетические корма — это просто развод

Многие считают, что диетические корма — это маркетинговый ход и просто дороже обычного. На самом деле, диетическое питание отличается составом: например, корма для животных с проблемами пищеварения или мочевыводящей системы содержат специальные компоненты, такие как пребиотики или уменьшенное количество магния. Ветеринары часто назначают такие корма для лечения заболеваний или восстановления.

Миф №5: Все корма одинаковые, можно купить любой

Это далеко не так. Важно выбирать корм в зависимости от возраста, породы и состояния здоровья вашего питомца. Например, для маленькой собаки и крупной — корма будут сильно различаться.

Заключение

Питание питомцев — это не место для экспериментов. Развеяв эти мифы, вы сможете обеспечивать вашему животному сбалансированное и полезное питание, поддерживая его здоровье на высоком уровне.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

