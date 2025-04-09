Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеешь даже в тени? 7 привычек, которые реально уменьшают потливость
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин

Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме

2:54
Зоосфера

Хотите, чтобы ваш питомец был здоров и счастлив? Важно помнить, что правильное питание — это залог его долгой жизни. Однако вокруг кормов для животных существует много мифов, которые могут вводить в заблуждение владельцев. Давайте разберем самые распространенные из них.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Миф №1: Корма вредны, лучше давать домашнюю еду

Многие считают, что для питомцев идеально подходит обычная еда из нашего стола: каша с мясом или суп. Это ошибочное мнение! У каждого животного свои потребности, и они сильно отличаются от человеческих. Например, собаки с возрастом теряют способность переваривать молочные продукты, а кошки нуждаются в большем количестве белка и меньшем — углеводов. В готовых кормах всё сбалансировано с учетом потребностей вашего питомца, и они не содержат лишних углеводов или опасных веществ.

Миф №2: Сухие корма вызывают мочекаменную болезнь

Еще одно заблуждение — многие владельцы уверены, что сухие корма вызывают камни в почках у кошек и собак. На самом деле, мочекаменная болезнь развивается не от сухих кормов, а из-за нарушения питания, инфекций или генетической предрасположенности. Чтобы питомец получал достаточно жидкости, можно сочетать сухой корм с влажным и всегда оставлять миску с водой.

Миф №3: Готовые корма вызывают привыкание

Вера в то, что в покупных кормах есть вещества, вызывающие зависимость, тоже ошибочна. Корма проходят строгую сертификацию, и в них нет веществ, вызывающих привыкание. Питомцы едят корма с аппетитом, потому что они сбалансированы и вкусны, а не из-за "зависимости".

Миф №4: Диетические корма — это просто развод

Многие считают, что диетические корма — это маркетинговый ход и просто дороже обычного. На самом деле, диетическое питание отличается составом: например, корма для животных с проблемами пищеварения или мочевыводящей системы содержат специальные компоненты, такие как пребиотики или уменьшенное количество магния. Ветеринары часто назначают такие корма для лечения заболеваний или восстановления.

Миф №5: Все корма одинаковые, можно купить любой

Это далеко не так. Важно выбирать корм в зависимости от возраста, породы и состояния здоровья вашего питомца. Например, для маленькой собаки и крупной — корма будут сильно различаться.

Заключение

Питание питомцев — это не место для экспериментов. Развеяв эти мифы, вы сможете обеспечивать вашему животному сбалансированное и полезное питание, поддерживая его здоровье на высоком уровне.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Авто
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Последние материалы
Вся правда о популярных косметологических услугах: за что зря платим
Тайны мицологии: три вида сморчков, о которых должен знать каждый грибник
Бильярдный стол превратился в пыльную сушилку: домовладельцы поделились покупками, о которых сожалеют
Секрет в таблетке: как поднять урожай огурцов почти даром
Три перекуса, которые помогут похудеть: секреты насыщения без лишних калорий
Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю
Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел
Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин
Мифы, от которых у ветеринара дёргается глаз: вся правда о натуральном питании и сухом корме
Осторожно — утечка данных! Более 500 тыс. пользователей могут стать жертвами киберпреступников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.