Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел

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С приходом весны ГАИ усиливает контроль на дорогах — и не зря. Подтаявший снег, грязь, ямы и стертая разметка превращают езду в испытание. А заодно — в шанс "попасть" на штраф, даже если вы за рулём не первый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

1. Нарушение дистанции

Весной тормозной путь увеличивается, а ямы диктуют свою траекторию. Нарушение дистанции может закончиться не только аварией, но и штрафом в 1500 ₽ (ч.1 ст. 12.15 КоАП).

2. Грязные номера

Если номерной знак не видно с 20 метров — штраф 500 ₽ (ч.1 ст. 12.2). А если грязь использовалась намеренно, наказание строже: до 5000 ₽ или лишение прав (ч.2 ст. 12.2).

3. Стоп-сигналы в грязи

Пыль, снег и реагенты часто забивают фонари. За нечитаемые стоп-сигналы — предупреждение или 500 ₽ штрафа (ч.1 ст. 12.5).

4. Грязь с загородных дорог

Если ваши колёса оставляют следы на асфальте — можно попасть под статью 12.33 КоАП. Штраф — от 5000 до 10 000 ₽.

5. Без света — как без флага

Забудете включить ближний свет (если нет ДХО) — получите 500 ₽ штрафа или предупреждение (ст. 12.20).

6. Дачный переезд с риском

Если багаж перекрывает обзор, свет или номера, или выступает больше допустимого — ещё 500 ₽ штрафа (ст. 12.21).

7. Разметки нет — штраф есть

Стертая разметка не спасёт от штрафа с камеры. Оспорить можно, но только с доказательствами.

8. Обочины и "выделенка"

Проезд по обочине — 1500 ₽. Заезд на полосу для транспорта — 1500-3000 ₽ в зависимости от города.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

