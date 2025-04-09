Весенние ловушки от ГАИ: когда даже чистая машина может попасть под прицел

С приходом весны ГАИ усиливает контроль на дорогах — и не зря. Подтаявший снег, грязь, ямы и стертая разметка превращают езду в испытание. А заодно — в шанс "попасть" на штраф, даже если вы за рулём не первый год.
Весной тормозной путь увеличивается, а ямы диктуют свою траекторию. Нарушение дистанции может закончиться не только аварией, но и штрафом в 1500 ₽ (ч.1 ст. 12.15 КоАП).
Если номерной знак не видно с 20 метров — штраф 500 ₽ (ч.1 ст. 12.2). А если грязь использовалась намеренно, наказание строже: до 5000 ₽ или лишение прав (ч.2 ст. 12.2).
Пыль, снег и реагенты часто забивают фонари. За нечитаемые стоп-сигналы — предупреждение или 500 ₽ штрафа (ч.1 ст. 12.5).
Если ваши колёса оставляют следы на асфальте — можно попасть под статью 12.33 КоАП. Штраф — от 5000 до 10 000 ₽.
Забудете включить ближний свет (если нет ДХО) — получите 500 ₽ штрафа или предупреждение (ст. 12.20).
Если багаж перекрывает обзор, свет или номера, или выступает больше допустимого — ещё 500 ₽ штрафа (ст. 12.21).
Стертая разметка не спасёт от штрафа с камеры. Оспорить можно, но только с доказательствами.
Проезд по обочине — 1500 ₽. Заезд на полосу для транспорта — 1500-3000 ₽ в зависимости от города.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.