270 новых вакансий для геологов в Красноярском крае! Дефицит растёт

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным платформы hh, в первом квартале 2025 года в России было открыто 3,1 тысячи вакансий для геологов.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info планирование

В Красноярском крае за этот же период появилось 270 вакансий для геологов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом, пишет prmira.ru.

Геологи продолжают оставаться дефицитными специалистами в регионе, где на одну вакансию в среднем приходится 2,5 резюме, хотя норма для рынка труда составляет от 4 резюме на вакансию.

Средняя зарплата для геологов в Красноярском крае составляет 198 600 рублей, а наиболее высокие предложения доходят до 450 тысяч рублей.

Работодатели предлагают не только высокую оплату труда, но и дополнительные льготы, такие как оплата межвахтового отдыха, медицинские осмотры за счет компании и комфортные условия проживания в вахтовых поселках. В вакансиях также упоминаются удобства, включая магазины, баню, прачечную, столовую и медпункт.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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