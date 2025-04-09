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Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин

0:46
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк одобрила инициативу Госдумы создать реестр женатых мужчин для проверки при знакомстве.

Блогер Мария Погребняк с сыновьями
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Марии Погребняк показалась здравой идея проверять мужчин на наличие официального брачного союза по специальному реестру.

"Девочки, мне кажется это прекрасная идея!" — написала Мария в соцсетях.

Она отметила, что личные данные мужчин не будут разглашаться, а женщины смогут просто узнать, состоит ли их потенциальный партнёр в браке.

"Мужчины не смогут водить за нос девушек, утверждая, что не женаты", — выразила своё мнение Погребняк.

Ранее 18-летний сын Марии Погребняк Артём заявил, что она скоро станет бабушкой.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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