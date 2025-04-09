Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин

Блогер Мария Погребняк одобрила инициативу Госдумы создать реестр женатых мужчин для проверки при знакомстве.
Марии Погребняк показалась здравой идея проверять мужчин на наличие официального брачного союза по специальному реестру.
"Девочки, мне кажется это прекрасная идея!" — написала Мария в соцсетях.
Она отметила, что личные данные мужчин не будут разглашаться, а женщины смогут просто узнать, состоит ли их потенциальный партнёр в браке.
"Мужчины не смогут водить за нос девушек, утверждая, что не женаты", — выразила своё мнение Погребняк.
Ранее 18-летний сын Марии Погребняк Артём заявил, что она скоро станет бабушкой.
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