Мария Погребняк горячо поддержала создание реестра женатых мужчин

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Блогер Мария Погребняк одобрила инициативу Госдумы создать реестр женатых мужчин для проверки при знакомстве.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Марии Погребняк показалась здравой идея проверять мужчин на наличие официального брачного союза по специальному реестру.

"Девочки, мне кажется это прекрасная идея!" — написала Мария в соцсетях.

Она отметила, что личные данные мужчин не будут разглашаться, а женщины смогут просто узнать, состоит ли их потенциальный партнёр в браке.

"Мужчины не смогут водить за нос девушек, утверждая, что не женаты", — выразила своё мнение Погребняк.

Ранее 18-летний сын Марии Погребняк Артём заявил, что она скоро станет бабушкой.

Уточнения

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