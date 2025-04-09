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Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю

Еда

Сочники — это вкус детства, который легко повторить дома. Рассыпчатое тесто, мягкая творожная начинка и тёплый аромат выпечки на кухне — что может быть лучше для завтрака или уютного полдника? А ещё вы можете экспериментировать с начинкой — добавить орешки, изюм или немного ванили.

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Ингредиенты на 5 порций

Тесто:

  • Мука — 260 г

  • Сливочное масло — 75 г

  • Сахар — 65 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сметана 15% — 3 ст. л.

  • Сода — 0,25 ч. л.

  • Соль — на кончике ножа

  • Желток — для смазывания

Начинка:

  • Творог 8% — 150 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Сметана 15% — 1 ст. л.

  • Белок — 1 шт.

  • Мука — 2 ст. л.

Как готовить

1. Замешиваем тесто
Разотрите масло с сахаром, яйцом, сметаной и щепоткой соли. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Месить нужно быстро, не дольше минуты — иначе тесто получится слишком плотным.

2. Готовим начинку
Смешайте творог с сахаром, добавьте сметану, белок и в конце — муку. Масса должна получиться густой и однородной.

3. Формируем сочники
Раскатайте тесто в пласт толщиной 7-8 мм. Вырежьте кружки (10-12 штук). На половину каждого выложите начинку, накройте второй половиной и слегка прижмите края.

4. Выпекаем
Выложите сочники на противень с пергаментом, смажьте верх желтком. Выпекайте при 220 °C около 10-15 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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