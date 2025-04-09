Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю

Сочники — это вкус детства, который легко повторить дома. Рассыпчатое тесто, мягкая творожная начинка и тёплый аромат выпечки на кухне — что может быть лучше для завтрака или уютного полдника? А ещё вы можете экспериментировать с начинкой — добавить орешки, изюм или немного ванили.
Мука — 260 г
Сливочное масло — 75 г
Сахар — 65 г
Яйцо — 1 шт.
Сметана 15% — 3 ст. л.
Сода — 0,25 ч. л.
Соль — на кончике ножа
Желток — для смазывания
Творог 8% — 150 г
Сахар — 1 ст. л.
Сметана 15% — 1 ст. л.
Белок — 1 шт.
Мука — 2 ст. л.
1. Замешиваем тесто
Разотрите масло с сахаром, яйцом, сметаной и щепоткой соли. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Месить нужно быстро, не дольше минуты — иначе тесто получится слишком плотным.
2. Готовим начинку
Смешайте творог с сахаром, добавьте сметану, белок и в конце — муку. Масса должна получиться густой и однородной.
3. Формируем сочники
Раскатайте тесто в пласт толщиной 7-8 мм. Вырежьте кружки (10-12 штук). На половину каждого выложите начинку, накройте второй половиной и слегка прижмите края.
4. Выпекаем
Выложите сочники на противень с пергаментом, смажьте верх желтком. Выпекайте при 220 °C около 10-15 минут до золотистой корочки.
Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой.
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