Мягкие и рассыпчатые: сочники за 20 минут к чаю

Сочники — это вкус детства, который легко повторить дома. Рассыпчатое тесто, мягкая творожная начинка и тёплый аромат выпечки на кухне — что может быть лучше для завтрака или уютного полдника? А ещё вы можете экспериментировать с начинкой — добавить орешки, изюм или немного ванили.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Ингредиенты на 5 порций

Тесто:

Мука — 260 г

Сливочное масло — 75 г

Сахар — 65 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана 15% — 3 ст. л.

Сода — 0,25 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Желток — для смазывания

Начинка:

Творог 8% — 150 г

Сахар — 1 ст. л.

Сметана 15% — 1 ст. л.

Белок — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Как готовить

1. Замешиваем тесто

Разотрите масло с сахаром, яйцом, сметаной и щепоткой соли. Всыпьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Месить нужно быстро, не дольше минуты — иначе тесто получится слишком плотным.

2. Готовим начинку

Смешайте творог с сахаром, добавьте сметану, белок и в конце — муку. Масса должна получиться густой и однородной.

3. Формируем сочники

Раскатайте тесто в пласт толщиной 7-8 мм. Вырежьте кружки (10-12 штук). На половину каждого выложите начинку, накройте второй половиной и слегка прижмите края.

4. Выпекаем

Выложите сочники на противень с пергаментом, смажьте верх желтком. Выпекайте при 220 °C около 10-15 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Со́чник со́чень — выпечка в виде сложенной пополам лепёшки с полуоткрытой или закрытой начинкой.

